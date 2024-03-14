Дівчата просили у коней, щоб у їхньому житті якомога швидше з'явився наречений, а хлопці – про хорошу дружину. А от яких заборон та народних прикмет потрібно дотримуватися сьогодні, читайте на сайті LifeStyle 24.

Вітаємо наших воїнів Дякуємо, що захищаєте: неймовірні привітання у картинках з Днем українського добровольця

День пам'яті преподобного Венедикта

У юному віці Венедикт відправився вчитися до Риму. Однак згодом хлопець вирішив покинути місто та перебратися у маленьке поселення, що розташовувалося в горах. Протягом трьох років він мешкав у печері. Люди приходили до Венедикта по благословення, а вже з часом святий став керувати місцевим монастирем. У преподобного були дуже суворі вимоги до життя монахів, тому він знову оселився у печері.

Венедикт також мав декількох учнів. Інші ченці почали заздрити чоловікові, тому він був змушений відправитися на гору Кассіно. Там святий заснував монастир, який називається Монте-Кіссіно. Смерть прийшла до преподобного саме у цьому місці – у 547 році.

Що не можна робити

Заборонено дивитися у дзеркало, бо прийде біда.

Краще відкласти роботу зі зброєю та гострими предметами на інший день.

Не рекомендується йти на полювання.

Красиві слова З Днем українського добровольця: зворушливі та щирі привітання у прозі, віршах

Народні прикмети

Якщо почуєте стукіт дятла, то скоро на вулиці потепліє.

Грім – до щедрого врожаю літом.

Якщо хмари будуть високо, то чекайте на хорошу погоду.

Якщо вдарить мороз, то він затягнеться на тиждень.

Що ще відзначають

Сьогодні в Україні відзначається важливе свято – День українського добровольця. Його започаткувала Верховна Рада України 17 січня 2017 року. Дату обрали невипадково, адже саме у цей день 2014 року перші добровольці з Майдану приїхали у село Нові Петрівці на полігон. Згодом був сформований Батальйон оперативного призначення НГУ імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

Також щороку на 14 березня припадає Міжнародний день математики. У листопаді 2019 року свято запровадив Міжнародний математичний союз. Відбулося це на конференції ЮНЕСКО. Вперше таку подію відсвяткували у 2020 році. Цікаво, що сьогодні також маємо Міжнародний день числа "Пі".