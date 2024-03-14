Сьогодні вітаємо українських захисників та захисниць зі святом. Пишаємося вами та неймовірно дякуємо. Нехай Господь завжди оберігає, повертайтеся живими. З нагоди Дня українського добровольця LifeStyle 24 зібрав щирі привітання у прозі та віршах.

До речі Дякуємо, що захищаєте: неймовірні привітання у картинках з Днем українського добровольця

День українського добровольця: привітання у віршах

З відважним днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Удача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

День українського добровольця / Фото Pizza Veterano

***

Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!

І вся країна вклонилася тобі!

Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!

Не змінюйся на цій війні!

Ти сміливий, хоробрий чемпіон,

З'явився в березні таки на полігон.

Дітей і матерів ти захищав,

На смерть під кулями й в день, й в ніч стояв.

Велика ти людина, я радий, що ти є,

Не кожен зможе боронити так своє!

***

Розстріляні мрії, спустошені сни,

Волає зруйнований схід,

Посланці добра, добровольці весни,

Ідуть в небезпечний похід.

На сході просякнута смертю земля.

Розсіяне сонце між хмар,

У корчах – повітря, будівля, поля

Гнітить невблаганний тягар.

Несуть добровольці свій хрест на плечах,

В бою не шкодують життя,

Долають смертельний згорьований шлях,

Щоб мали ми всі майбуття!

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З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

День українського добровольця / Фото Український інститут національної пам'яті, Данііл Шамкін

День українського добровольця: привітання у прозі

Вітаю всіх українських добровольців, які нагадують, що саме ми повинні відстоювати добробут та щастя нашої країни. Нехай вам не доводиться стикатись зі злом, а добро завжди буде на вашому боці!

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З Днем добровольця! Ви – наша гордість і найкращий цвіт нації. Міцного здоров'я, сили духу та нових перемог для нашої славної України! Низький вам уклін і щира вдячність за відданість і небайдужість.

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Вітаємо добровольців України з їхнім святом. Дякуємо вам, герої! Бажаємо здоров'я, мудрості, успіхів. Щоб зброю доводилося брати до рук якомога рідше. Ми всі чекаємо на вас вдома живими та здоровими. Миру, любові та щастя вам!

День українського добровольця / Фото Херсонська обласна військова адміністрація

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Сьогодні вітаємо всіх добровольців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

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З Днем українського добровольця! Дякуємо за те, що захищаєте українську землю від ворогів. Ви, герої України, прийняли бій і вистояли. Щиро вітаємо з цим святом. Нехай ваш дух завжди залишається стійким, а тіло облітають ворожі кулі. Бажаю, щоб якомога швидше прийшов мир!