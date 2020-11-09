Пандемія коронавірусу вдруге змусила представників Netflix скасувати зйомки "Відьмака". На знімальному майданчику виявили 4 хворих на COVID-19.

Коронавірус на зйомках "Відьмака"

За даними журналу Variety, рішення заморозити проєкт було миттєвим. Через небезпеку інфікування всі члени знімальної групи перебувають на самоізоляції. Повідомляється, що згодом голлівудська команда, яка працює над створенням "Відьмака", пройде тестування на коронавірус. Особливо ті, хто бував у студії Arborfield Studios, що в околицях Лондона, де, ймовірно, і зафіксували спалах недуги.

Для справжніх фанатів "Відьмак" 2 сезон: у Netflix розкрили деталі сюжету та показали ексклюзивні кадри серіалу

Відомо також, що COVID-19 виявили у 4 представників знімальної групи. Серед них немає головних акторів "Відьмака".

Наразі Netflix не квапиться відновлювати зйомки. Кіновиробники хочуть переконатись, що робота над проєктом буде безпечною.

Що відомо про 2 сезон "Відьмака"

У 2019 році дебютні серії "Відьмака" мали шалену популярність серед глядачів. Тому компанія Netflix без вагань продовжила проєкт на 2 сезон. Зйомки розпочались у лютому 2020 року та вже за місяць зупинились через пандемію. Тоді один з головних акторів – Крістофер Хів'ю – захворів на COVID-19. У серпні 2020 року роботу відновили у Великобританії, ввівши карантинні обмеження на знімальному майданчику.

Щодо сюжету, то нові серії "Відьмака" матимуть не менш приголомшливі перипетії. Наразі відомо, що Геральт із Рівії таки знайшов Циріллу та буде робити все для того, аби захистити дівчинку, на яку влаштують полювання. Головні герої вирушать у найбезпечніше місце – поселення відьмаків. Глядачі познайомляться з новими персонажами та дізнаються історію походження Геральта.

Також Відьмак повинен буде дізнатись, чому Цирілла володіє надзвичайно могутньою силою. І допоможе йому в цьому відьма Йенніфер, для якої княжна стане, мов донька.