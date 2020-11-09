Пандемия коронавируса во второй раз заставила представителей Netflix отменить съемки "Ведьмака". На съемочной площадке обнаружили 4 больных COVID-19.

Коронавирус на съемках "Ведьмака"

По данным журнала Variety, решение заморозить проект было мгновенным. Из-за опасности инфицирования все члены съемочной группы находятся на самоизоляции. Сообщается, что впоследствии голливудская команда, работающая над созданием "Ведьмака", пройдет тестирование на коронавирус. Особенно те, кто бывал в студии Arborfield Studios, что в окрестностях Лондона, где, вероятно, и зафиксировали вспышку болезни.

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Известно также, что COVID-19 обнаружили у 4 представителей съемочной группы. Среди них нет главных актеров "Ведьмака".

Сейчас Netflix не торопится возобновлять съемки. Кинопроизводители хотят убедиться, что работа над проектом будет безопасной.

Что известно о 2 сезоне "Ведьмака"

В 2019 году дебютные серии "Ведьмака" имели бешеную популярность среди зрителей. Поэтому компания Netflix без колебаний продлила проект на 2 сезон. Съемки начались в феврале 2020 года и уже через месяц остановились из-за пандемии. Тогда один из главных актеров – Кристофер Хивью – заболел COVID-19. В августе 2020 года возобновили работу в Великобритании, введя карантинные ограничения на съемочной площадке.

Что касается сюжета, то новые серии "Ведьмака" будут иметь не менее потрясающие перипетии. Сейчас известно, что Геральт из Ривии таки нашел Цириллу и будет делать все для того, чтобы защитить девочку, на которую устроят охоту. Главные герои отправятся в самое безопасное место – поселение ведьмаков. Зрители познакомятся с новыми персонажами и узнают историю происхождения Геральта.

Также ведьмак должен будет узнать, почему Цирилла обладает чрезвычайно могущественной силой. И поможет ему в этом ведьма Йеннифэр, для которой княжна станет, как дочь.