У Німеччині завершились зйомки довгоочікуваного бойовика "Матриця 4". Після останнього робочого дня актор Кіану Рівз та Олександра Грант відвідали вечірку, на яку прийшли й інші учасники знімального процесу.

"Матриця 4": що відомо про святкування

Як повідомляє німецьке видання Bild, всупереч карантину кіновиробники все ж вирішили відсвяткувати завершення зйомок "Матриці 4". Гучну вечірку, на яку завітали близько 200 людей, влаштували у студії Babeisberg, що в Потсдамі.

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Відомо, що захід не проігнорував головний актор стрічки – Кіану Рівз. На вечірку він прийшов зі своєю коханою дівчиною Олександрою Грант, яка переїхала з ним до Німеччини на час зйомок. Окрім цього, відсвяткувати кінець зйомок прийшли і режисери "Матриці" Лана і Ліллі Вачовські.

Один з гостей вечірки, який вирішив залишитись анонімом, поквапився запевнити, що карантинних норм вони не порушували. Всі гості пройшли тест на коронавірус і тільки після того долучились до свята.

Всім зробили експрес-тест на COVID-19. Гості мали бути в масках, але багато хто прийшов без них, – розповів інсайдер.

Це підтвердила і прессекретарка Babelsberg. Вона зазначила, що кіновиробники не могли обрати жоден заклад у Німеччині, оскільки з 2 листопада всі бари, ресторани і театри закриті. Тому вечірку влаштували у студії, де всі могли комфортно розташуватись, дотримуючись правил карантину. Warner Bros. відмовились від коментарів виданню.



Вечірка після завершення зйомок "Матриці 4" / Фото Privat

Що відомо про "Матрицю 4"

Вперше про зйомки 4 частини "Матриці" у ЗМІ заговорили у 2019 році. Тоді автори проєкту зізнались, що готуються до зйомок, а до ролі Нео повернеться актор Кіану Рівз. Згодом зірка "Матриці" розповів, що тільки цікавий сценарій змусив його повернутись до франшизи.

"Лана Вачовскі написала чудовий сценарій і чудову історію, яка резонувала у моїй голові. Це єдина причина, чому я в проєкті. Попрацювати з нею знову – просто приголомшливо. Це буде справді особливий фільм, і історія, на мою думку, має багато значущих ідей, які змусять глядачів задуматись", – розповів Кіану Рівз.

А от деталей сюжету автори стрічки не поспішають розкривати, адже прем'єра "Матриці 4" запланована на 21 грудня 2021 року.