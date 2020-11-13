В Германии завершились съемки долгожданного боевика "Матрица 4". После последнего рабочего дня актер Киану Ривз и Александра Грант посетили вечеринку, на которую пришли и другие участники съемочного процесса.

"Матрица 4": что известно о праздновании

Как сообщает немецкое издание Bild, вопреки карантину кинопроизводители все же решили отпраздновать завершение съемок "Матрицы 4". Громкую вечеринку, на которую пришли около 200 человек, устроили в студии Babeisberg, что в Потсдаме.

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Известно, что мероприятие не проигнорировал главный актер ленты – Киану Ривз. На вечеринку он пришел со своей любимой девушкой Александрой Грант, которая переехала с ним в Германию на время съемок. Кроме этого, отпраздновать конец съемок пришли и режиссеры "Матрицы" Лана и Лилли Вачовски.

Один из гостей вечеринки, решивший остаться анонимом, поторопился заверить, что карантинных норм они не нарушали. Все гости прошли тест на коронавирус и только после того присоединились к празднику.

Всем сделали экспресс-тест на COVID-19. Гости должны быть в масках, но многие пришли без них, – рассказал инсайдер.

Это подтвердила и пресс-секретарь Babelsberg. Она отметила, что кинопроизводители не могли выбрать ни одно заведение в Германии, поскольку со 2 ноября все бары, рестораны и театры закрыты. Поэтому вечеринку устроили в студии, где все могли комфортно расположиться, соблюдая правила карантина. Warner Bros. отказались от комментариев изданию.



Вечеринка после завершения съемок "Матрицы 4" / Фото Privat

Что известно о "Матрице 4"

Впервые о съемках 4 части "Матрицы" в СМИ заговорили в 2019 году. Тогда авторы проекта признались, что готовятся к съемкам, а к роли Нео вернется актер Киану Ривз. Впоследствии звезда "Матрицы" рассказал, что только интересный сценарий заставил его вернуться к франшизе.

"Лана Вачовски написала замечательный сценарий и замечательную историю, которая резонировала в моей голове. Это единственная причина, почему я в проекте. Поработать с ней снова – просто потрясающе. Это будет действительно особый фильм, и история, по моему мнению, имеет много значимых идей, которые заставят зрителей задуматься", – рассказал Киану Ривз.

А вот деталей сюжета авторы ленты не спешат раскрывать, ведь премьера "Матрицы 4" запланирована на 21 декабря 2021 года.