Зазвичай, еротичні сцени виглядають у фільмах неймовірно спокусливо, а актори так реалістично грають свої ролі, що здається, наче кіномани підглядають за їхнім інтимним життям. Однак не завжди на знімальному майданчику така ж атмосфера як у фільмах. Як пригадала Джейн Сеймур, її зйомки в комедії "Непрохані гості" мали один курйоз.

Днями голлівудська актриса Джейн Сеймур стала гостею шоу Couch Surfing, передає Entertainment Weekly. У прямому ефірі 69-річна кінозірка розповіла про нові проєкти та ті, що давно стали улюбленими для кіноманів. Серед фільмів, про які згадала Джейн Сеймур, була комедія "Непрохані гості", за лаштунками якої залишилась курйозна деталь.

До теми 15 еротичних сцен, при згадці яких актори ніяковіють: кадри 18+

Партнером актриси по знімальному майданчику був ловелас Оуен Вілсон. За сюжетом, жінка намагалась звабити молодого красеня, а в одному кадрі постала перед ним голою та дозволила герою Оуена Вілсона торкатись її грудей. Тут і стався курйозний діалог акторів.

"Я не випадково люблю цей фільм. Думаю, він один із найвеселіших у моїх спогадах… Коли прийшов час знімати еротичну сцену, Оуен трішки нервував. Для нього це було ніяково і соромно. Йому довелося покласти руки на мої голі груди, в цей момент він подивився і запитав: "О, а як ти ставишся до цього?" Я не розгубилась: "Ну, у Джейн Сеймур можуть бути проблеми через це, але Кітті не проти". Няв", – грайливо розповіла Джейн Сеймур.

Ймовірно, Оуен Вілсон розгубився через 18-річну різницю у віці. Окрім цього, і сама сцена була кумедною.

Дивіться еротичний фрагмент з фільму "Непрохані гості": відео 18+

Окрім цього, актриса пригадала свої кінопроби на цю роль. Джейн Сеймур розуміла, що її героїня – спокусниця, яка не має віку. Вона з легкістю заграє з молодими красенями та поводиться грайливо, як кішка. Тому на кастингу вона придумала, що буде сексуально шипіти, коли поряд з можливим коханцем.

"Я робила це на прослуховуванні, це не було написано у сценарії. Це було моє доповнення до ролі. Я думаю, саме така деталь і принесла мені цю роль", – додала вона.

Що відомо про комедію "Непрохані гості"

Фільм вийшов на великий екран у 2005 році та одразу ж став хітом за переглядами. У центрі подій – ділові партнери та друзі Джон Беквіт і Джеремі Грей. Їхнім хобі є похід на весілля та зваблення красунь. Під час застілля вони розповідають цікаві історії і брешуть, що є братами. Зрештою романтична атмосфера і образ хорошого хлопця таки дають результат, а у ліжку ловеласів опиняється чимало красунь.

Дивіться також Єва Мендес може повернутись в кіно: найсексуальніші ролі актриси

І все йшло гладко, поки Джон і Джересі не завітали на весілля родини Клірі. Хлопці закохались у сестер Клей і Глорію та навіть привернули увагу їхньої мами Кетлін. Тут і розпочались курйозні пригоди головних героїв, від яких складно втримати сміх.

Головні ролі у стрічці виконали: Оуен Вілсон, Вінс Вон, Айла Фішер, Рейчел МакАдамс, Джейн Сеймур, Бредлі Купер та інші.

"Непрохані гості": дивіться трейлер з еротичними сценами (відео 18+)