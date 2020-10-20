Обычно, эротические сцены выглядят в фильмах невероятно соблазнительно, а актеры так реалистично играют свои роли, что кажется, будто киноманы подглядывают за их интимной жизнью. Однако не всегда на съемочной площадке такая же атмосфера как в фильмах. Как припомнила Джейн Сеймур, в ее съемках в комедии "Незваные гости" был один курьез.

На днях голливудская актриса Джейн Сеймур стала гостьей шоу Couch Surfing, передает Entertainment Weekly. В прямом эфире 69-летняя кинозвезда рассказала о новых проектах и тех, что давно стали любимыми для киноманов. Среди фильмов,упомянутых Джейн Сеймур, была комедия "Незваные гости", за кулисами которой осталась курьезная деталь.

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Партнером актрисы по съемочной площадке был ловелас Оуэн Уилсон. По сюжету, женщина пыталась соблазнить молодого красавца, а в одном кадре предстала перед ним голой и позволила герою Оуэна Уилсона касаться ее груди. Тут и произошел курьезный диалог актеров.

"Я неслучайно люблю этот фильм. Думаю, он один из самых веселых в моих воспоминаниях... когда пришло время снимать эротическую сцену, Оуэн чуточку нервничал. Для него это было неловко и стыдно. Ему пришлось положить руки на мою голую грудь, в этот момент он посмотрел и спросил: "О, а как ты относишься к этому?" Я не растерялась: "Ну, у Джейн Сеймур могут быть проблемы из-за этого, но Китти не против". Мяу", – игриво рассказала Джейн Сеймур.

Вероятно, Оуэн Уилсон растерялся из-за 18-летней разницы в возрасте. Кроме этого, и сама сцена была забавной.

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Кроме этого, актриса вспомнила свои кинопробы на эту роль. Джейн Сеймур понимала, что ее героиня – соблазнительница, не имеющая возраста. Она с легкостью заигрывает с молодыми красавцами и ведет себя игриво, как кошка. Поэтому на кастинге она придумала, что будет сексуально шипеть, когда будет рядом с возможным любовником.

"Я делала это на прослушивании, это не было написано в сценарии. Это было мое дополнение к роли. Я думаю, именно такая деталь и принесла мне эту роль", – добавила она.

Что известно о комедии "Незваные гости"

Фильм вышел на большой экран в 2005 году и сразу же стал хитом за просмотрами. В центре событий – деловые партнеры и друзья Джон Беквит и Джереми Грей. Их хобби – поход на свадьбу и обольщение красавиц. Во время застолья они рассказывают интересные истории и лгут, что являются братьями. В конце концов романтическая атмосфера и образ хорошего парня таки дают результат, а в постели ловеласов оказывается немало красавиц.

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И все шло гладко, пока Джон и Джереми не пожаловали на свадьбу семьи Клири. Ребята влюбились в сестер Клей и Глорию и даже привлекли внимание их мамы Кэтлин. Здесь и начались курьезные приключения главных героев, от которых сложно удержать смех.

Главные роли в ленте исполнили: Оуэн Уилсон, Винс Вон, Айла Фишер, Рейчел МакАдамс, Джейн Сеймур, Брэдли Купер и другие.

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