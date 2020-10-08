У Голлівуді зупинили зйомки довгоочікуваної стрічки "Світ Юрського періоду: Домініон". Причиною стали позитивні тести на COVID-19 одразу у кількох членів знімального процесу.

Наразі імена інфікованих на коронавірус не розсекречують, повідомляє People. Водночас інформацію про зупинку знімального процесу вже підтвердив режисер Колін Треворроу. За його словами, наразі всі його підлеглі почуваються добре, а їхні тести вже є негативним. Однак режисер все ж заморозив проєкт на 2 тижні та відправив усю знімальну групу фільму "Світ Юрського періоду: Домініон" на карантин.

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"У нас було кілька позитивних тестів на коронавірус у представників знімальної групи "Світ Юрського періоду: Домініон". За кілька днів після цього результати були негативними, але задля безпеки ми зупинили зйомки на два тижні", – написав Колін Треворроу у твіттері.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020

Новина про інфікування знімальної групи з'явилась за день після заяви кінокомпанії Universal. В офіційному повідомленні йшлося про перенесення прем'єри "Світу Юрського періоду: Домініон" на 2022 рік. Інформацію та перший постер фільму поширили всі зірки стрічки, зокрема, актор Кріс Пратт.

Що відомо про фільм "Світ Юрського періоду: Домініон"

Стрічка стане останньою у фантастичній франшизі, що виходила на екран з 1993 року. Наразі вийшло 5 фільмів, які створили за романом Майкла Крайтона "Світ Юрського періоду".

Наразі деталі нової стрічки тримають у секреті. За неофіційними даними, людям доведеться співіснувати з безжальними динозаврами, які оселилися у лісах та горах поблизу мегаполісів. Відтак на головних героїв чекатимуть нові захопливі протистояння.

Головні ролі у стрічці отримали:

Кріс Пратт

Брайс Даллас Говард

Лора Дерн

Джейк Джонсон

Джефф Голдблюм

Сем Ніл

Дічен Лакмен

"Останні три місяці я працював з екстраординарним акторським складом і знімальною групою над фільмом, яким нам не терпиться поділитися зі світом. Навіть якщо доведеться почекати ще трохи довше, це того варто. А поки будьте здорові і бережіть один одного", – зазначив режисер Колін Треворроу.