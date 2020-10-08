В Голливуде остановили съемки долгожданной ленты "Мир Юрского периода: Доминион". Причиной стали положительные тесты на COVID-19 сразу у нескольких членов съемочного процесса.

Сейчас имена инфицированных коронавирусом не рассекречивают, сообщает People. В то же время информацию об остановке съемочного процесса уже подтвердил режиссер Колин Треворроу. По его словам, сейчас все его подчиненные чувствуют себя хорошо, а их тесты уже являются отрицательным. Однако режиссер все же заморозил проект на 2 недели и отправил всю съемочную группу фильма "Мир Юрского периода: Доминион" на карантин.

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"У нас было несколько положительных тестов на коронавирус у представителей съемочной группы "Мир Юрского периода: Доминион". Через несколько дней после этого результаты были отрицательными, но ради безопасности мы остановили съемки на две недели", – написал Колин Треворроу в твиттере.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020

Новость об инфицировании съемочной группы появилась через день после заявления кинокомпании Universal. В официальном сообщении говорилось о переносе премьеры "Мира Юрского периода: Доминион" на 2022 год. Информацию и первый постер фильма распространили все звезды ленты, в частности, актер Крис Пратт.

Что известно о фильме "Мир Юрского периода: Доминион"

Лента станет последней в фантастической франшизе, выходившей на экран с 1993 года. Пока вышло 5 фильмов, которые создали по роману Майкла Крайтона "Мир Юрского периода".

Сейчас детали новой ленты держат в секрете. По неофициальным данным, людям придется сосуществовать с безжалостными динозаврами, которые поселились в лесах и горах вблизи мегаполисов. Поэтому главных героев ждут новые захватывающие противостояния.

Главные роли в ленте получили:

Крис Пратт

Брайс Даллас Говард

Лора Дерн

Джейк Джонсон

Джефф Голдблюм

Сэм Нил

Дичен Лакмен

"Последние три месяца я работал с экстраординарным актерским составом и съемочной группой над фильмом, которым нам не терпится поделиться с миром. Даже если придется подождать еще немного дольше, это того стоит. А пока будьте здоровы и берегите друг друга", – отметил режиссер Колин Треворроу.