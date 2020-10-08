На съемках фильма "Мир Юрского периода: Доминион" обнаружили больных COVID-19
В Голливуде остановили съемки долгожданной ленты "Мир Юрского периода: Доминион". Причиной стали положительные тесты на COVID-19 сразу у нескольких членов съемочного процесса.
Сейчас имена инфицированных коронавирусом не рассекречивают, сообщает People. В то же время информацию об остановке съемочного процесса уже подтвердил режиссер Колин Треворроу. По его словам, сейчас все его подчиненные чувствуют себя хорошо, а их тесты уже являются отрицательным. Однако режиссер все же заморозил проект на 2 недели и отправил всю съемочную группу фильма "Мир Юрского периода: Доминион" на карантин.
Смотрите также Дарья Петрожицкая поборола коронавирус
"У нас было несколько положительных тестов на коронавирус у представителей съемочной группы "Мир Юрского периода: Доминион". Через несколько дней после этого результаты были отрицательными, но ради безопасности мы остановили съемки на две недели", – написал Колин Треворроу в твиттере.
Новость об инфицировании съемочной группы появилась через день после заявления кинокомпании Universal. В официальном сообщении говорилось о переносе премьеры "Мира Юрского периода: Доминион" на 2022 год. Информацию и первый постер фильма распространили все звезды ленты, в частности, актер Крис Пратт.
Что известно о фильме "Мир Юрского периода: Доминион"
Лента станет последней в фантастической франшизе, выходившей на экран с 1993 года. Пока вышло 5 фильмов, которые создали по роману Майкла Крайтона "Мир Юрского периода".
Сейчас детали новой ленты держат в секрете. По неофициальным данным, людям придется сосуществовать с безжалостными динозаврами, которые поселились в лесах и горах вблизи мегаполисов. Поэтому главных героев ждут новые захватывающие противостояния.
Главные роли в ленте получили:
- Крис Пратт
- Брайс Даллас Говард
- Лора Дерн
- Джейк Джонсон
- Джефф Голдблюм
- Сэм Нил
- Дичен Лакмен
"Последние три месяца я работал с экстраординарным актерским составом и съемочной группой над фильмом, которым нам не терпится поделиться с миром. Даже если придется подождать еще немного дольше, это того стоит. А пока будьте здоровы и берегите друг друга", – отметил режиссер Колин Треворроу.