Украинская актриса Дарья Петрожицкая несколько недель боролась с коронавирусом. 14 сентября она объявила, что здорова: тест на COVID-19 был отрицательным.

Об этом Дарья Петрожицкая рассказала на инстаграм-странице, добавив яркое летнее фото. После нескольких недель лечения звезда сериала "Папик" сдала повторный тест на коронавирус и объявила, что выздоровела. Поэтому в следующем эфире "Танцев со звездами" она впервые выйдет на паркет.

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"Тест отрицательный. Я здорова!.. Спасибо за поддержку и пожелание быть здоровой. Я также желаю его вам! А теперь возвращаюсь к жизни и работе", – написала актриса.

Дарья Петрожицкая также призналась, что раньше не верила в существование COVID-19, но все же следовала советам Минздрава и находилась на самоизоляции дома. Актриса добавила, что редкое исключение сделала, когда происходила запись финального эфира "Голоса страны". По словам украинки, недуг напоминает симптомы гриппа, но в худшей форме, а заразиться коронавирусом может каждый. Поэтому Дарья Петрожицкая призвала всех беречь себя и заботиться о своем здоровье.

Что известно об инфицировании Дарьи Петрожицкой

Актриса Дарья Петрожицкая стала одной из 14 участников развлекательного шоу "Танцы со звездами". Однако 30 августа девушка не вышла на паркет, объявив в прямом эфире, что заболела коронавирусом. Дарья Петрожицкая не скрывала: из-за недуга она даже не могла встать с постели. Среди симптомов, которые проявились у актрисы, были и высокая температура, и отсутствие вкуса и обоняния.

В течение 2 недель Дарья Петрожицкая находилась на самоизоляции дома. Ее партнер по "Танцам" также обнаружил COVID-19. Уже во 2 прямом эфире пара станцевала дистанционно, выполнив постановку перед камерой на парковке. А уже 20 сентября Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко впервые выйдут на паркет.