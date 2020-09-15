Українська акторка Дар'я Петрожицька кілька тижнів боролась з коронавірусом. 14 вересня вона оголосила, що здорова: тест на COVID-19 був негативним.

Про це Дар'я Петрожицька розповіла на інстаграм-сторінці, додавши яскраве літнє фото. Після кількох тижнів лікування зірка серіалу "Папік" здала повторний тест на коронавірус і радо оголосила, що одужала. Тому в наступному ефірі "Танців з зірками" вона вперше вийде на паркет.

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"Тест негативний. Я здорова!.. Дякую за підтримку і побажання бути здоровою. Я також бажаю його вам! А тепер повертаюсь до життя і роботи", – написала актриса.

Дар'я Петрожицька також зізналась, що раніше не вірила в існування COVID-19, але все ж дотримувалась порад МОЗ і перебувала на самоізоляції вдома. Акторка додала, що рідкісний виняток зробила, коли відбувався запис фінального ефіру "Голосу країни". За словами українки, недуга нагадує симптоми грипу, але в гіршій формі, а заразитись коронавірусом може кожен. Тому Дар'я Петрожицька закликала всіх берегти себе і дбати про своє здоров'я.

Що відомо про інфікування Дар'ї Петрожицької

Акторка Дар'я Петрожицька стала однією з 14 учасників розважального шоу "Танці з зірками". Однак 30 серпня дівчина не вийшла на паркет, оголосивши в прямому ефірі, що захворіла на коронавірус. Дар'я Петрожицька не приховувала: через недугу вона навіть не могла підвестись з ліжка. Серед симптомів, які проявились в акторки, були й висока температура і відсутність смаку чи нюху.

Упродовж 2 тижнів Дар'я Петрожицька перебувала на самоізоляції вдома. Її партнер по "Танцях" також виявив COVID-19. Вже у 2 прямому ефірі пара станцювала дистанційно, виконавши постановку перед камерою на паркувальному майданчику. А вже 20 вересня Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко вперше вийдуть на паркет.