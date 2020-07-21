Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська продовжує розбурхувати мережу пікантними знімками. Вона оприлюднила фото у футболці та звабливо оголила плече. У дописі зірка поділилася своїми думками.

Спокусливу світлину Оля оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Ймовірно, це селфі в дзеркалі вона зробила зробила під час однієї з репетицій.

Читайте також Оля Цибульська розповіла, ким із серіалу "Секс і місто" є для свого чоловіка: пікантне фото

Образ Олі Цибульської

Цибульська постала перед камерою у футболці кольору хакі. Вона оголила одне плече і таким чином показала, що під одягом не має нижньої білизни. Знаменитість позувала, сидячи на підлозі. Видно, що вона також одягнена у короткі чорні шорти. Поєднала таке вбрання із танцювальним взуттям чорного кольору. Коротке волосся артистка вклала рівно і забрала набік. Її вуха прикрашали масивні золоті сережки. На обличчі зробила легкий макіяж.



Оля Цибульська у звабливому вбранні / Instagram / @cybulskaya

Що Цибульська написала в дописі?

У публікації під фото виконавиця поділилася своїми думками: "Жити так, як відчуваєш це велика розкіш. Навчитися говорити "досить", коли болить. Робити те, що любиш, а не те, що треба. Одягатися так, як просить душа, а не по моді. Снідати з ким радісно, а не корисно. Спати з тим, кого любиш".

Співачка зазначила, що є тонка межа між "жити як хочеш" і пустити все на самоплив. За кожним її виступом ховається багато репетицій, травм, збитих колін.

"За кожною розкішшю бути собою – океан самокритики, проб, помилок і мозолів на серці. Але доки ти відчуваєш – ти живий", – написала Оля.