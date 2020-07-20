Популярна українська співачка Оля Цибульська похизувалася довгими стрункими ногами у відвертому вбранні та здивувала зізнанням. Зірка розсекретила, якою героїнею із серіалу "Секс і місто" є для свого чоловіка.

Оля Цибульська належить до тих знаменитостей, які не соромляться публічно говорити на інтимні теми. Зокрема, вона часто дає поради щодо стосунків із чоловіком. На особистій інстаграм-сторінці артистки з'явилося спекотне фото та черговий відвертий допис.

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Образ Олі Цибульської

Співачка постала перед камерою у білих мінішортах, які гарно підкреслили її довгі стрункі ноги та короткому топі, що зробив акцент на пікантих формах. Оля доповнила свій аутфіт легкою накидкою з довгим рукавом та солом'яною сумкою, яку тримала в руці. Поєднала вбрання із актуальним світлим взуттям на підборах.

Коротке волосся виконавиця вклала рівно. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Вуха Цибульської прикрашали мінімалістичні сережки. Стильним доповненням стали чорні сонцезахисні окуляри круглої форми.

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Що Цибульська написала в дописі?

Оля зізналася, що багато років тому вперше прочитала твір Кендес Бушнелл "Секс і місто". Тоді вона вирішила, що для свого коханого завжди буде Керрі Бредшоу в житті, Шарлоттою Йорк – вдома, Мірандою Хоббс – з друзями і Самантою Джоунс – в ліжку. Знаменитість наголосила, що всі жінки різні, проте кожна хоче бути бажаною – на кухні, в офісі чи на сцені.

Якби в світі існувала школа, де вчили б бути жінкою, то кожного ранку замість гімну напам'ять там читали би монологи Керрі. А тим, кого залишали ввечері після уроків, – показували б майстер-класи Саманти,

– написала Цибульська.

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