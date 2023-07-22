Попелиця – маленька комаха, яка висмоктує сік з рослин. Це може призвести до загибелі. Попелицю або як її ще називають – тлю легко помітити. Вони можуть бути жовтого або сірого кольору. Є один дієвий засіб від неї, про який розповість 24 Канал.

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Захист від попелиці

Несподівано, але дієвим засобом від попелиці є зубна паста. Вона не тільки підходить для чищення зубів, а ще й знадобиться в городництві. Важливо, щоб у її складі були такі трави, як чебрець, ромашка, м'ята. У такому випадку – це буде ефективно проти шкідників, бо їм не подобаються такі сполуки. Речовини фтору та лаурилсульфат натрію означають для них смерть.

Щоб зробити таку суміш, якою будемо знищувати попелицю, візьміть 1 столову ложку зубної пасти на 2 літри води. Обприскуйте рослини рано-вранці та пізно ввечері.



Зубна паста / Фото Mom's

Зубна паста допоможе вбити не тільки попелицю, але й інших комах, зокрема капустяну білянку та хрестоцвітих блішок. Вони не стануть відкладати яйця на листя, як обприскали сумішшю зубної пасти. Тому рослини, які часто атакують шкідники, обробляють таким засобом. Підійде також зубний порошок або ополіскувач для рота.

Додайте 50-70 грамів зубної пасти до 10 літрів води. Хай настоюється 2-3 години та після цього можете обробляти рослини.



Капустяна білянка / Фото X-smart

У боротьбі зі шкідниками дієвий засіб – нашатирний спирт. Вистачить 1 чайної ложки розвести у 2 літрах води. Обробку проводять також зранку або ввечері.



Нашатирний спирт / Фото Liki24

Потужним способом позбутися попелиці – антибіотик метронідазол. Пропорція – 10 таблеток на 3 літри розчину з милом. Застосовують цей засіб в ранковий час.



Метронідазол / Фото Tabletki.ua