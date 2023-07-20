Огірки схильні до різних захворювань – борошнистої роси, гнилі та бактеріозу. Рослини можуть загинути. Є певні засоби. Для чого поливати огірки йодом і зеленкою – розкаже 24 Канал.

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Зеленка для огірків

Зеленка – доступний всім засіб. Вона містить чимало міді, яка захищає огірки від захворювань. Зеленка є набагато дешевшою, ніж популярні хімічні засоби. Властивості речовини:

протидіє хворобам, йдеться про фітофтороз, борошнисту росу, сіру гниль;

покращує стан рослини та їхній зовнішній вигляд;

дієвий метод підгодівлі;

для профілактики.



Зеленка / Фото "Аптека 911"

Стосовно останнього заходу, то для цього вистачить 1 мілілітр зеленки на 1 літр води. Для підживлення рослин корисними мікроелементами, візьміть 5 крапель речовини на 1 літр води. Для боротьби з недугами будуть інші пропорції: 10 крапель зеленки на 10 літрів води. Обробку зеленкою огірків треба проводити в дощову і холодну погоду.

Від кореневої гнилі приготуйте розчин з 10 мілілітрів йоду та 10 літрів води.

Від борошнистої роси вам знадобиться 2 літри молочної сироватки. Поєднайте її з 5 мілілітрами зеленки.

Йод для огірків

Йод має антисептичні властивості: знищує збудників хвороб. Завдяки обробці йоду краще проростає насіння, поглинаються корисні речовини, зміцнюється здоров'я рослин. Розсада, яку обприскали йодом, не буде витягуватись. Ви забудете про жовте листя та пустоцвіти на огірках.

Щоб захистити огірки від шкідників, приготуйте просту суміш з господарського мила, йоду та молока. Потрібно натерти 20 грамів мила та розбавити гарячою водою. До рідини внести 30 крапель йоду та 1 літр молока. Потім варто додати ще 9 літрів води. Найкраще – використовувати засіб одразу. Ним треба обробляти листя з двох сторін.



Йод / Фото "Он Клінік"

Для підживлення огірків готують таку суміш. Беруть 20 крапель йоду, 1 літр нежирного молока чи пів літра сироватки. Розчиняють у 10 літрах води та настоюють добу. Ним також треба обприскувати листя.

Зауважте, що краще обробляти огірки поступово знизу до верху. Фахівці радять проводити таку процедуру рано-вранці або пізно ввечері. Будь обережні з кількістю йоду, бо він може викликати опіки. Не поєднуйте таку підгодівлю з іншими добривами.