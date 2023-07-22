Тля – маленькое насекомое, которое высасывает сок из растений. Это может привести к смерти. Тлю или как ее еще называют – тлю легко заметить. Они могут быть желтого или серого цвета. Есть одно действенное средство от нее, о котором расскажет 24 Канал.

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Защита от тли

Неожиданно, но действенным средством от тли является зубная паста. Она не только подходит для чистки зубов, но и пригодится в огородничестве. Важно, чтобы в ее составе были такие травы, как чабрец, ромашка, мята. В таком случае это будет эффективно против вредителей, потому что им не нравятся такие соединения. Вещества фтора и лаурилсульфат натрия означают смерть.

Чтобы сделать такую смесь, которой будем уничтожать тлю, возьмите 1 столовую ложку зубной пасты на 2 литра воды. Опрыскивайте растения ранним утром и поздно вечером.



Зубная паста / Фото Mom's

Зубная паста поможет убить не только тлю, но и других насекомых, в том числе капустную блондинку и крестоцветные блошки. Они не станут откладывать яйца на листья, как опрыскали смесью зубной пасты. Поэтому растения, часто атакующие вредители, возделывают таким средством. Подойдет также зубной порошок или ополаскиватель для рта.

Добавьте 50-70 г зубной пасты до 10 литров воды. Пусть настаивается 2-3 часа и после этого можете возделывать растения.



Капустная блондинка / Фото X-smart

В борьбе с вредителями действенное средство – нашатырный спирт. Достаточно 1 чайной ложки развести в 2 литрах воды. Обработку производят также утром или вечером.



Нашатырный спирт / Фото Liki24

Мощным способом избавиться от тли – антибиотик метронидазол. Пропорция – 10 таблеток в 3 литра раствора с мылом. Применяют это средство в утреннее время.



Метронидазол / Фото Tabletki.ua