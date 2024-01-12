Зростаючий Місяць у січні: як довго буде, чого чекати та що не можна робити в цей період

12 січня 2024, 21:25
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Джерело:

"Факти"

Зростаючий Місяць змінює молодик. Ця фаза приносить приплив енергії, впливає на все живе.

У період зростаючого Місяця люди можуть бути переповнені емоціями. Чого чекати і як довго він буде, дізнайтеся далі.

До речі Великий молодик у січні 2024: що категорично не можна робити в цей період

Зростаючий Місяць у січні 2024 року

Відповідно до місячного календаря, у січні 2024 року припадає на середину й другу половину місяця. Зокрема, 12 – 24 січня. А вже з 25-го спостерігатиметься повний Місяць, після чого він піде на спад.

Важливо знати, що можна й не можна робити в дні зростаючого Місяця. Так:

  • 12 січня – не варто будувати плани. Однак, можна почати нові проєкти, а ще  завершити ті, над якими працювали. До речі, це позитивний час для нових знайомств;
  • 13 – позитивний день для переосмислення  теперішніх стосунків;
  • 14 – день для відпочинку. Не варто займатися важкою роботою;
  • 15 – загострюється чуття, тож можна знайти вихід з будь-яких ситуацій. До речі, це позитивний час для нових зв'язків;
  • 16 – не варто боятися будувати плани й реалізовувати задумане. Також можна піти на концерт, збудувати романтичні стосунки та навіть одружитися;
  • 17 – ідеї, що виникнуть у цей день, можуть знайти підтримку. Також, якщо маєте незакінчені справи, не відкладайте їх на інший день;
  • 18 – сприятливий день для різних починань;
  • 19 – варто бути дуже уважними та обережними, адже цього дня можливий обман. Також стримуйте себе й відганяйте негативні думки;
  • 20 – сприятливий день для творчості та кохання. Не бійтеся реалізувати заплановане;
  • 21  – сміливо вирушайте в подорож. Також це сприятливий день для розв'язання складних питань і проблем;
  • 22 – саме в цей період добре починати нові тренування. Окрім того, це непоганий день для переїзду, поїздок, зміни виду діяльності;
  • 23 – не дуже сприятливий день для любовних та інших стосунків. Можливі конфлікти;
  • 24 січня – позитивний період для здійснення задуманого. 

Автор: Квітослава Туз