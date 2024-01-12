В период растущей Луны люди могут быть переполнены эмоциями. Чего ждать и как долго она будет, узнайте дальше.

Кстати говоря Большое новолуние в январе 2024 года: что категорически нельзя делать в этот период

Растущая Луна в январе 2024 года

Согласно лунному календарю, в январе 2024 года приходится на середину и вторую половину месяца. В частности, 12 – 24 января. А уже с 25-го будет наблюдаться полная Луна, после чего она пойдет на убыль.

Важно знать, что можно и нельзя делать в дни растущей Луны. Так:

  • 12 января – не стоит строить планы. Однако можно начать новые проекты, а еще завершить те, над которыми работали. Кстати, это время для новых знакомств;
  • 13 – положительный день для переосмысления нынешних отношений;
  • 14 – день для отдыха. Не следует заниматься тяжелой работой;
  • 15 – обостряется чутье, так что можно найти выход из любых ситуаций. Кстати, это положительное время для новых связей;
  • 16 – не стоит бояться строить планы и реализовывать задуманное. Также можно пойти на концерт, выстроить романтические отношения и даже жениться;
  • 17 – идеи, возникающие в этот день, могут найти поддержку. Также, если есть незаконченные дела, не откладывайте их на другой день;
  • 18 – благоприятный день для разных начинаний;
  • 19 – следует быть очень внимательными и осторожными, ведь в этот день возможен обман. Также сдерживайте себя и отгоняйте отрицательные мысли;
  • 20 – благоприятный день для творчества и любви. Не бойтесь реализовать запланированное;
  • 21 – смело отправляйтесь в путешествие. Также это благоприятный день для решения сложных вопросов и проблем;
  • 22 – именно в этот период хорошо начинать новые тренировки. Кроме того, это хороший день для переезда, поездок, смены вида деятельности;
  • 23 – не очень благоприятный день для любовных и других отношений. Возможны конфликты;
  • 24 января – положительный период для воплощения задуманного.