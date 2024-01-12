В период растущей Луны люди могут быть переполнены эмоциями. Чего ждать и как долго она будет, узнайте дальше.
Кстати говоря Большое новолуние в январе 2024 года: что категорически нельзя делать в этот период
Растущая Луна в январе 2024 года
Согласно лунному календарю, в январе 2024 года приходится на середину и вторую половину месяца. В частности, 12 – 24 января. А уже с 25-го будет наблюдаться полная Луна, после чего она пойдет на убыль.
Важно знать, что можно и нельзя делать в дни растущей Луны. Так:
- 12 января – не стоит строить планы. Однако можно начать новые проекты, а еще завершить те, над которыми работали. Кстати, это время для новых знакомств;
- 13 – положительный день для переосмысления нынешних отношений;
- 14 – день для отдыха. Не следует заниматься тяжелой работой;
- 15 – обостряется чутье, так что можно найти выход из любых ситуаций. Кстати, это положительное время для новых связей;
- 16 – не стоит бояться строить планы и реализовывать задуманное. Также можно пойти на концерт, выстроить романтические отношения и даже жениться;
- 17 – идеи, возникающие в этот день, могут найти поддержку. Также, если есть незаконченные дела, не откладывайте их на другой день;
- 18 – благоприятный день для разных начинаний;
- 19 – следует быть очень внимательными и осторожными, ведь в этот день возможен обман. Также сдерживайте себя и отгоняйте отрицательные мысли;
- 20 – благоприятный день для творчества и любви. Не бойтесь реализовать запланированное;
- 21 – смело отправляйтесь в путешествие. Также это благоприятный день для решения сложных вопросов и проблем;
- 22 – именно в этот период хорошо начинать новые тренировки. Кроме того, это хороший день для переезда, поездок, смены вида деятельности;
- 23 – не очень благоприятный день для любовных и других отношений. Возможны конфликты;
- 24 января – положительный период для воплощения задуманного.