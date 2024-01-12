В период растущей Луны люди могут быть переполнены эмоциями. Чего ждать и как долго она будет, узнайте дальше.

Кстати говоря Большое новолуние в январе 2024 года: что категорически нельзя делать в этот период

Растущая Луна в январе 2024 года

Согласно лунному календарю, в январе 2024 года приходится на середину и вторую половину месяца. В частности, 12 – 24 января. А уже с 25-го будет наблюдаться полная Луна, после чего она пойдет на убыль.

Важно знать, что можно и нельзя делать в дни растущей Луны. Так: