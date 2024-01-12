У період зростаючого Місяця люди можуть бути переповнені емоціями. Чого чекати і як довго він буде, дізнайтеся далі.

До речі Великий молодик у січні 2024: що категорично не можна робити в цей період

Зростаючий Місяць у січні 2024 року

Відповідно до місячного календаря, у січні 2024 року припадає на середину й другу половину місяця. Зокрема, 12 – 24 січня. А вже з 25-го спостерігатиметься повний Місяць, після чого він піде на спад.

Важливо знати, що можна й не можна робити в дні зростаючого Місяця. Так: