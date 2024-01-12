У період зростаючого Місяця люди можуть бути переповнені емоціями. Чого чекати і як довго він буде, дізнайтеся далі.
До речі Великий молодик у січні 2024: що категорично не можна робити в цей період
Зростаючий Місяць у січні 2024 року
Відповідно до місячного календаря, у січні 2024 року припадає на середину й другу половину місяця. Зокрема, 12 – 24 січня. А вже з 25-го спостерігатиметься повний Місяць, після чого він піде на спад.
Важливо знати, що можна й не можна робити в дні зростаючого Місяця. Так:
- 12 січня – не варто будувати плани. Однак, можна почати нові проєкти, а ще завершити ті, над якими працювали. До речі, це позитивний час для нових знайомств;
- 13 – позитивний день для переосмислення теперішніх стосунків;
- 14 – день для відпочинку. Не варто займатися важкою роботою;
- 15 – загострюється чуття, тож можна знайти вихід з будь-яких ситуацій. До речі, це позитивний час для нових зв'язків;
- 16 – не варто боятися будувати плани й реалізовувати задумане. Також можна піти на концерт, збудувати романтичні стосунки та навіть одружитися;
- 17 – ідеї, що виникнуть у цей день, можуть знайти підтримку. Також, якщо маєте незакінчені справи, не відкладайте їх на інший день;
- 18 – сприятливий день для різних починань;
- 19 – варто бути дуже уважними та обережними, адже цього дня можливий обман. Також стримуйте себе й відганяйте негативні думки;
- 20 – сприятливий день для творчості та кохання. Не бійтеся реалізувати заплановане;
- 21 – сміливо вирушайте в подорож. Також це сприятливий день для розв'язання складних питань і проблем;
- 22 – саме в цей період добре починати нові тренування. Окрім того, це непоганий день для переїзду, поїздок, зміни виду діяльності;
- 23 – не дуже сприятливий день для любовних та інших стосунків. Можливі конфлікти;
- 24 січня – позитивний період для здійснення задуманого.