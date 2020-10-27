Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала гостею дев'ятого ефіру "Танців з зірками". Вона продемонструвала бездоганний образ під час танцю, примірявши спокусливу золотисту сукню.

Дев'ятий ефір шоу "Танці з зірками" проводився під тематикою "вечір тріо". У випуску відбулось повернення зіркових випускників проєкту. Серед них була й успішна українська телеведуча Леся Нікітюк, що виконала запальний танець з Ольгою Фреймут та Іллею Падзиною. Гарні світлини з ефіру вона опублікувала на сторінці в інстаграмі.

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Окрім того, Леся Нікітюк постала на паркеті в бездоганному образі. Знаменитість приміряла золотисту сукню з блискітками, що мала відвертий виріз на грудях. Спідниця зав'язувалась на талії, оголивши стрункі довгі ноги телеведучої.

Стилісти вклали волосся Нікітюк легкою хвилею та зробили бездоганний макіяж. Зірці нафарбували очі тінями фіолетових відтінків, що вдало підкреслювало блакитний колір очей Лесі. А на губах Нікітюк красувалась нюдова помада. Спокусливий образ завершували золоті сережки-кільця.

Гарний аутфіт телеведучої та її танець викликав захват у її шанувальників: "Красуня", "Шикарно станцювали", "Прекрасна", "Лесю, все було класно, я не могла відірвати очей", "Супер", "Найкраща", – написали в коментарях.



Леся Нікітюк повернулась на "Танці з зірками" / Instagram / @lesia_nikituk