Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала гостьей девятого эфира "Танцев со звездами". Она продемонстрировала безупречный образ во время танца, примерив соблазнительное золотистое платье.

Девятый эфир шоу "Танцы со звездами" проводился под тематикой "вечер трио". В выпуске состоялось возвращение звездных выпускников проекта. Среди них была и успешная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая исполнила зажигательный танец с Ольгой Фреймут и Ильей Падзиною. Красивые фотографии из эфира она опубликовала на странице в инстаграме.

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Кроме того, Леся Никитюк предстала на паркете в безупречном образе. Знаменитость примерила золотистое платье с блестками, которое имело откровенный вырез на груди. Юбка завязывалась на талии, обнажив стройные длинные ноги телеведущей.

Стилисты уложили волосы Никитюк легкой волной и сделали безупречный макияж. Звезде накрасили глаза тенями фиолетовых оттенков, что удачно подчеркивало голубой цвет глаз Леси. А на губах Никитюк красовалась нюдова помада. Соблазнительный образ завершали золотые серьги-кольца.

Хороший аутфит телеведущей и ее танец вызвал восторг у ее поклонников: "Красотка", "Шикарно станцевали", "Прекрасная", "Леся, все было классно, я не могла оторвать глаз", "Супер", "Самая лучшая", – написали в комментариях.



Леся Никитюк вернулась на "Танцы со звездами" / Instagram / @lesia_nikituk