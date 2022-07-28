Щоб не нашкодити ніжній шкірі на обличчі, треба правильно використовувати демакіяж. Та багато хто не знає або не дотримується правил, погіршуючи стан своєї шкіри.

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Розглянемо найпоширеніші помилки при знятті макіяжу вдома.

Забули змити косметику

Лягати в ліжко з косметикою на обличчі – вельми ризикована ідея. Річ у тім, що під час сну шкіра обличчя травмується та пошкоджується від тертя з тканиною подушки.

Макіяж, який не вистачило сил змити, та бруд, який залишився на ньому, забиває не тільки пори, але і потрапляє в мікропошкодження, які виникають під час відпочинку.Як наслідок, з'являються свіжі прищі, акне, а також псується колір та чистота лиця.

Помилки при знятті макіяжу / Фото buzzfeednews

Користуєтеся засобом, який вам не підходить

Якщо ви бачите, що попри всі намагання щодня очищувати шкіру та всіляко за нею доглядати шкіра на обличчі тьмяна, суха та пошкоджена – імовірно, ви обрали неправильний засіб для демакіяжу.

Помилки при знятті макіяжу / Фото buzzfeednews

Звичайне мило чи гель не підійдуть для зняття макіяжу – вони дуже сушать ніжну шкіру на обличчі та залишають її без пружності й свіжості. Навіть якщо ви користуєтеся міцелярною водою, негативний ефект на шкіру також може бути – в такому разі варто купити іншу баночку з міцеляркою, яка не є мас-маркетом та підходить для вашого типу шкіри.

Трете лице після вмивання

Якщо ви завжди трете рушником лице після вмивання, від цієї шкідливої звички треба терміново відмовлятися.

Попри твердження, що тертя допомагає відновити кровообіг та покращити стан шкіри на обличчі, робити так не можна ні в якому разі. Тертя розтягує ніжну шкіру, яка кожного дня пошкоджується від макіяжу та його зняття.

Щоб запобігти проблемам зі шкірою, треба промокувати обличчя, в не терти його.

Помилки при знятті макіяжу / Фото iStock