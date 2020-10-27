Американська акторка Ума Турман на самоізоляції знайшла своє кохання. ЗМІ повідомляють, що вона зблизилася з архітектором Пітером Саббетом.

Для багатьох карнатин став не випробуванням, а періодом у житті, який приніс щастя. Зокрема, 50-річна зірка Голлівуду Ума Турман закрутила новий номан. Про стосунки знаменитості йдеться на сторінках видання PageSix.

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Під час першої хвилі пандемії коронавірусу Турман мешкала в Хемптоні. Саме там акторка познайомилася зі своєм теперішнім обранцем. Інсайдери розповідають, що закохані зустрілися на пляжі в Саг-Харборі. Дивує те, що Саббет не знав, що його дівчина – відома акторка.

Вона гуляла пляжем, а він попросив її приглянути за його собакою, поки він буде плавати. Ума погодилася, і тепер, через декілька місяців, вони безмежно закохані і хочуть разом придбати будинок в Хемптоні,

– повідомив інсайдер.

Що відомо про особисте життя Уми Турман?

Першим обранцем відомої акторки став Ґері Олдмен. Закохані одружитися в 1990 році, проте цей союз розпався вже через два роки. Причинами розриву стали пиятцтво та зради з боку чоловіка. У травні 1998 році Турман вийшла заміж за свого партнера по фільму "Ґаттака" Ітана Гоука. Того ж року у пари народилася донька Майя Гоук, а у 2002 році вони вдруге стали батьками. На свій з'явився їхній син Левон. У 2005 році настав кінець сімейному життю Уми та Ітана.

З 2007 по 2014 роки Турман мала стосунки з фінансистом Арпадом Бюссоном. У 2012 році вона народила від чоловіка доньку Луну Турман-Бюссон.

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