Американська акторка та модель канадського походження Памела Андерсон незадовго після розлучення закрутила новий роман. Іноземні ЗМІ повідомляють, що теперішнім обранцем знаменитості став її охоронець.

Популярна модель розлучилася з чоловіком через дванадцять днів після таємного весілля. Це був її п'ятий шлюб, про вже зараз зірка знову закохалася. На сторінках видання Pagesix йдеться про те, що Памела зустрічається зі своїм охоронцем.

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53-річна Андерсон не припиняє вражати публіку. Чутки про її новий роман спричинили справжній фурор в мережі. На карантині акторка зблизилася зі своїм охоронцем, оскільки вони багато часу проводили разом. Наразі ім'я чоловіка невідомо, про те є інформація, що йому понад 40 років і він працює із Памелою вже протягом майже двох років. Нещодавно закохані разом подорожували Канадою.

У неї серйозний любовний інтерес. Нарешті поруч з нею справжній чоловік, який знає, як з нею поводитися. Вона відчуває себе комфортно, і вони ніколи не втрачають один одного з поля зору. Він не зі світу Голлівуду і це ідеально підходить для Памели,

– розповів інсайдер.



Памела Андерсон та її новий обранець / Фото Pagesix Памела Андерсон та її новий обранець / Фото Pagesix

Що відомо про особисте життя Памели Андерсон?