Після скандального розлучення з Ембер Герд Джонні Деппа запідозрили в новому романі. У пресі ширяться чутки, що обраницею голлівудського актора стала 33-річна модель Софія Герман, а стосунки зірок зав'язались на початку цього року.

Схоже, 57-річний Джонні Депп вже оговтався від розлучення з американською акторкою Ембер Герд, судова тяганина з якою триває вже чотири роки. Як інформує видання Daily Mail, зірка закрутив новий роман з німецькою моделлю Софія Герман, яка молодша за нього на 24 роки.

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З дівчиною Джонні Депп познайомився в Лондоні на початку 2020 року, адже багато часу проводив у британській столиці через засідання у Високому суді Лондона в справі проти таблоїда The Sun. Крім того, за лічені тижні в Лондоні стартують зйомки актора у фільмі "Фантастичні звірі 3". Однак, як стверджують інсайдери, ініціатором знайомства була саме модель.

Софі залишила свій номер телефону на клаптику паперу, просунувши його між струн гітари Джонні. Так почалося їхнє спілкування. Їм подобалося довго розмовляти одне з одним телефоном,

– заявило джерело.

Джонні Деппа та Софія Герман бачили разом в одному з п'ятизіркових готелів Лондона.

Що відомо про Софія Герман?

Дівчина прославилась ще 2013 року завдяки зйомкам в лондонському реаліті-шоу "Золота молодь Челсі", який виходить на британському каналі E4. Зараз вона серед головних акторів серіалу. Особисте життя Софія Герман тримає поза камерами.

У мережі вже встигли помітити, що модель і акторка неймовірно схожа з колишньою обраницею Джонні Деппа Ембер Герд, гучне розлучення з якою похитнуло його репутацію. LifeStyle 24 пропонує переглянути ефектні фото Софії Герман в інстаграмі.