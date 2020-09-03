Судова справа між Джонні Деппом та Ембер Герд затягнулась не на жарт. У відповідь на позов актора щодо обвинувачень його в домашньому насиллі, Ембер подала зустрічну заяву, в якій вимагає вдвічі більше ніж актор: 100 мільйонів доларів.

Ексдружина Джонні Деппа продовжує з ним судитися і цього разу вона подала позов відхилити заяву Джонні Деппа на відшкодування йому 50 мільйонів доларів. У зустрічному позові жінка вимагає 100 мільйонів доларів, про це повідомляє видання People.

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2018 року у виданні The Washington Post вийшла стаття Ембер Герд, у котрій вона назвала Джонні Деппа домашнім насильником. Цю новину підхопило чимало ЗМІ, зокрема таблоїд The Sun, що опублікував статтю про несправедливість того факту, що Джонні Депп гратиме головну роль в "Фантастичних звірах".

Всі публікації підірвали репутацію актора, тому він подав в суд на свою колишню дружину. Депп вимагає в Герд 50 мільйонів доларів за всі збитки, оскільки йому почали відмовляти в зйомках фільмів.



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Суд запланований на 11 січня 2021 року, однак Джонні Депп попросив його перенести в зв'язку зі зйомками у фільмі "Фантастичні звірі". А Ембер Герд подала заяву на відхилення позову актора і виплату їй вдвічі більше компенсації: 100 мільйонів доларів.

Цей потік помилкових і наклепницьких звинувачень на адресу Ембер Херд є спробою зруйнувати її життя і кар'єру просто тому, що вона стала жертвою домашнього насильства з боку Джонні Деппа ,

– йдеться в позові Герд.