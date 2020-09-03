Судебное дело между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд затянулось не на шутку. В ответ на иск актера по обвинению его в домашнем насилии, Эмбер подала встречное заявление, в котором требует вдвое больше чем актер: 100 миллионов долларов.

Экс-жена Джонни Деппа продолжает с ним судиться и в этот раз она подала иск отклонить заявление Джонни Деппа на возмещение ему 50 миллионов долларов. Во встречном иске женщина требует 100 миллионов долларов, об этом сообщает издание People.

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В 2018 году в издании The Washington Post вышла статья Эмбер Хёрд, в которой она назвала Джонни Деппа домашним насильником. Эту новость подхватили немало СМИ, в частности таблоид The Sun, опубликовавший статью о несправедливости того факта, что Джонни Депп будет играть главную роль в "Фантастических тварях".

Все публикации подорвали репутацию актера, поэтому он подал в суд на свою бывшую жену. Депп требует у Хёрд 50 миллионов долларов за все убытки, поскольку ему начали отказывать в съемках фильмов.



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Суд запланирован на 11 января 2021 года, однако Джонни Депп попросил его перенести в связи со съемками в фильме "Фантастические твари". А Эмбер Хёрд подала заявление на отклонение иска актера и выплату ей вдвое большей компенсации: 100 миллионов долларов.

Этот поток ложных и клеветнических обвинений в адрес Эмбер Хёрд является попыткой разрушить ее жизнь и карьеру просто потому, что она стала жертвой домашнего насилия со стороны Джонни Деппа,

– говорится в иске Хёрд.