После скандального развода с Эмбер Хёрд Джонни Деппа заподозрили в новом романе. В прессе ходят слухи, что избранницей голливудского актера стала 33-летняя модель София Герман, а отношения звезд завязались в начале этого года.

Похоже, 57-летний Джонни Депп уже оправился от развода с американской актрисой Эмбер Хёрд, судебная тяжба с которой длится уже четыре года. Как информирует издание Daily Mail, звезда закрутил новый роман с немецкой моделью Софией Герман, которая моложе его на 24 года.

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С девушкой Джонни Депп познакомился в Лондоне в начале 2020 года, ведь много времени проводил в британской столице из-за заседания в Высоком суде Лондона по делу против таблоида The Sun. Кроме того, через считанные недели в Лондоне стартуют съемки актера в фильме "Фантастические твари 3". Однако, как утверждают инсайдеры, инициатором знакомства была именно модель.

Софи оставила свой номер телефона на клочке бумаги, просунув его между струн гитары Джонни. Так началось их общение. Им нравилось долго разговаривать друг с другом по телефону,

– заявил источник.

Джонни Деппа и Софию Герман видели вместе в одном из пятизвездочных отелей Лондона.

Что известно о Софье Герман?

Девушка прославилась еще в 2013 году благодаря съемкам в лондонском реалити-шоу "Золотая молодежь Челси", который выходит на британском канале E4. Сейчас она среди главных актеров сериала. Личную жизнь София Герман держит вне камер.

В сети уже успели заметить, что модель и актриса невероятно схожа с бывшей избранницей Джонни Деппа Эмбер Хёрд, громкий развод с которой пошатнул его репутацию. LifeStyle 24 предлагает просмотреть эффектные фото Софии Герман в инстаграме.