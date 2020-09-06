Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон незадолго после развода закрутила новый роман. Иностранные СМИ сообщают, что нынешним избранником знаменитости стал ее телохранитель.

Популярная модель развелась с мужем через двенадцать дней после тайной свадьбы. Это был ее пятый брак, а уже сейчас звезда снова влюбилась. На страницах издания Pagesix говорится о том, что Памела встречается со своим охранником.

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53-летняя Андерсон не прекращает поражать публику. Слухи о ее новом романе произвели настоящий фурор в сети. На карантине актриса сблизилась со своим охранником, поскольку они много времени проводили вместе. Сейчас имя мужчины неизвестно, при этом есть информация, что ему более 40 лет, и он работает с Памелой уже в течение почти двух лет. Недавно влюбленные вместе путешествовали по Канаде.

У нее серьезный любовный интерес. Наконец рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться. Она чувствует себя комфортно, и они никогда не теряют друг друга из виду. Он не из мира Голливуда, и это идеально подходит для Памелы,

- рассказал инсайдер.



Памела Андерсон и ее новый избранник / Фото Pagesix Памела Андерсон и ее новый избранник / Фото Pagesix

Что известно о личной жизни Памелы Андерсон?