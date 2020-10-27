Американская актриса Ума Турман на самоизоляции нашла свою любовь. СМИ сообщают, что она сблизилась с архитектором Питером Саббетом.

Для многих карантин стал не испытанием, а периодом в жизни, который принес счастье. В частности, 50-летняя звезда Голливуда Ума Турман закрутила новый номан. Об отношениях знаменитости говорится на страницах издания PageSix.

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Во время первой волны пандемии коронавируса Турман осела в Хэмптоне. Именно там актриса познакомилась со своим нынешним избранником. Инсайдеры рассказывают, что влюбленные встретились на пляже в Саг-Харборе. Удивляет то, что Саббет не знал, что его девушка – известная актриса.

Она гуляла по пляжу, а он попросил ее присмотреть за его собакой, пока он будет плавать. Ума согласилась, и теперь, через несколько месяцев, они безгранично влюблены и хотят вместе приобрести дом в Хэмптоне,

– сообщил инсайдер.

Что известно о личной жизни Умы Турман?

Первым избранником известной актрисы стал Гэри Олдмен. Влюбленные пожениться в 1990 году, однако этот союз распался уже через два года. Причинами разрыва стали пьянство и измены со стороны мужа. В мае 1998 году Турман вышла замуж за своего партнера по фильму "Гаттака" Итана Хоука. В том же году у пары родилась дочь Майя Хоук, а в 2002 году они во второй раз стали родителями. На свет появился их сын Левон. В 2005 году наступил конец семейной жизни Умы и Итана.

С 2007 по 2014 годы у Турман были отношения с финансистом Арпадом Бюссоном. В 2012 году она родила от мужчины дочь Луну Турман-Бюссон.

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