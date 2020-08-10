Знаменитий британський ведучий та продюсер Саймон Ковелл отримав складну травму хребта. 60-річний чоловік потрапив до лікарні з переломом хребта після катання на електровелосипеді.

Згідно з інформацією видання People, Саймон Ковелл тестував новий електричний велосипед у дворі свого будинку в Малібу, та не впорався з керування. Чоловіка одразу госпіталізувати до лікарні вночі на 9 серпня і він вже переніс термінову операцію. За інформацією інсайдерів, він отримав важкі травми, але йому пощастило.

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Операція тривала 5 годин, у якій вдалось знерухомити кілька хребців та імплантувати металевий фіксуючий стержень. Після нічної операції зранку Саймон почував себе добре.

"У нього все в порядку, він перебуває під наглядом, в надійних руках", – константував представник Ковелла виданню The Daily Mail.

Сам же суддя британського "Х-Фактора" вже прокоментував у мережі свій стан і пожартував, що сісти на свій велосипед, не прочитавши інструкцію, тому і сталась така прикра ситуація. Зазначимо, що чоловік отримав складну травму та переніс операцію за тиждень до початку зйомок нового сезону шоу "Америка має таланти 2020".

Якщо ви купуєте електричний велосипед, прочитайте інструкцію, перш ніж сідати на нього перший раз. У мене зламана частина спини. Спасибі всім за повідомлення з підтримкою… І величезне спасибі всім медсестрам і лікарям. Вони одні з найприємніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Залишайтеся в безпеці. Саймон,

– написав на своїй твіттер-сторінці Саймон Ковелл.