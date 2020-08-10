Знаменитый британский ведущий и продюсер Саймон Ковелл получил сложную травму позвоночника. 60-летний мужчина попал в больницу с переломом позвоночника после катания на электровелосипеде.

Согласно информации издания People, Саймон Ковелл тестировал новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу и не справился с управлением. Мужчину сразу госпитализировали в больницу в ночь на 9 августа, и он уже перенес срочную операцию. По информации инсайдеров, он получил тяжелые травмы, но ему повезло.

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Во время операции, которая длилась 5 часов, удалось обездвижить несколько позвонков и имплантировать металлический фиксирующий стержень. После ночной операции утром Саймон чувствовал себя хорошо.

"У него все в порядке, он находится под присмотром, в надежных руках", – констатировал представитель Ковелла изданию The Daily Mail.

Сам же судья британского "Х-Фактора" уже прокомментировал в сети свое состояние и пошутил, что сел на свой велосипед, не прочитав инструкцию, поэтому и произошла такая досадная ситуация. Отметим, что мужчина получил сложную травму и перенес операцию за неделю до начала съемок нового сезона шоу "Америка имеет таланты 2020".

Если вы покупаете электрический велосипед, прочитайте инструкцию прежде, чем садиться на него первый раз. У меня сломана часть спины. Спасибо всем за сообщения с поддержкой... И огромное спасибо всем медсестрам и врачам. Они одни из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Оставайтесь в безопасности. Саймон,

​– написал на своей твиттер-странице Саймон Ковелл.