Известная голливудская актриса, звезда популярного сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано переболела коронавирусом. После четырех месяцев симптомов COVID-19, она наконец получила положительный результат теста на антитела к вирусу.

Об инфицировании 46-летняя актриса рассказала на личной странице в инстаграме. Алисса опубликовала фото, которые сделала во время борьбы с COVID-19, а также рассказала, как чувствовала себя все это время.

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Алисса распространила фотографию, которую сделала 2 апреля. До того времени она боролась с коронавирусной инфекцией уже в течение двух недель. Также звезда рассказала о симптомах болезни, ведь она на себе почувствовала, какой сильный удар может нанести COVID-19 на организм человека.

Я никогда не была такой больной. Болело все. Потеря обоняния. Мне казалось, что на груди сидит слон. Я не могла дышать. Я не могла удерживать в себе еду. За две недели похудела на четыре килограмма. Я была смущена. Была лихорадка и ужасная головная боль. У меня были практически все симптомы COVID-19,

– призналась Милано.

В то же время, тесты не подтверждали наличие инфекции в крови. Тесты на коронавирус, что она сдавала в конце марта, и на антитела к нему, показывали отрицательные результаты.

Алисса жила с симптомами нового вируса в течение четырех месяцев. И только сейчас тест на антитела оказался положительным.

"Прожив последние 4 месяца с затяжными симптомами, такими как головокружение, аномалии желудка, учащенное сердцебиение, одышка, отсутствие кратковременной памяти и общее недомогание, я пошла и сдала анализ крови на антитела (не из пальца). У меня есть антитела к коронавирусу. У меня был COVID-19. Я просто хочу, чтобы вы знали, что наша система тестирования является несовершенной, и мы не знаем реальных цифр", – рассказала знаменитость.

Также она добавила, что пожертвует свою плазму крови для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Она призвала отнестись к коронавирусу серьезно, ведь он на самом деле существует.

Я думала, что умираю. Я пожертвую свою плазму в надежде спасти жизнь. Пожалуйста, берегите себя. Пожалуйста, мойте руки, надевайте маску и соблюдайте социальную дистанцию. Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя так же, как я,

– призвала звезда.

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Отметим, по состоянию на 6 августа в мире зафиксировали 18 999 947 случаев заболевания коронавирусом, среди которых 711 622 – летальные. Удалось выздороветь 12 187 046 пациентам. Больше всего больных в США (4 973 741), Бразилии (2 862 761) и Индии (1 967 700).