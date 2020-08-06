Відома голлівудська акторка, зірка популярного серіалу "Всі жінки – відьми" Алісса Мілано перехворіла на коронавірус. Після чотирьох місяців симптомів COVID-19, вона нарешті отримала позитивний результат тесту на антитіла до вірусу.

Про інфікування 46-річна акторка розповіла на особистій сторінці в інстаграмі. Алісса опублікувала фото, які зробила під час боротьби з COVID-19, а також розповіла, як почувалася увесь цей час.

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Алісса поширила світлину, яку зробила 2 квітня. На той час вона боролася з коронавірусною інфекцією вже протягом двох тижнів. Також зірка розповіла про симптоми хвороби, адже вона на собі відчула, якого сильного удару може завдати COVID-19 на організм людини.

Я ніколи не була такою хворою. Боліло все. Втрата нюху. Мені здавалося, що на грудях сидить слон. Я не могла дихати. Я не могла утримувати в собі їжу. За два тидні схудла на чотири кілограми. Я була збентежена. Була лихоманка та жахливий головний біль. У мене були практично всі симптоми COVID-19,

– зізналася Мілано.

Водночас, тести не підтверджували наявність інфекції у крові. Тести на коронавірус, що вона задавала наприкінці березня, та на антитіла до нього, показували негативні результати.

Алісса жила із симптомами нового вірусу протягом чотирьох місяців. І лише зараз тест на антитіла виявився позитивним.

"Проживши останні 4 місяці з затяжними симптомами, такими як запаморочення, аномалії шлунка, прискорене серцебиття, задишка, відсутність короткочасної пам'яті і загальне нездужання, я пішла і здала аналіз крові на антитіла (не з пальця). У мене є антитіла до коронавірусу. У мене був COVID-19. Я просто хочу, щоб ви знали, що наша система тестування є недосконалою, і ми не знаємо реальних цифр", – розповіла знаменитість.

Також вона додала, що пожертвує свою плазму крові для того, щоб врятувтаи чиєсь життя. Вона закликала поставитися до коронавірусу серйозно, адже він насправді існує.

Я думала, що вмираю. Я пожертвую свою плазму в надії врятувати життя. Будь ласка, бережіть себе. Будь ласка, мийте руки, вдягайте маску і дотримуйтесь соціальної дистанції. Я не хочу, щоб хтось почувався так само, як я,

– закликала зірка.

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Зазначимо, станом на 6 серпня у світі зафіксували 18 999 947 випадків захворювання коронавірусом, серед яких 711 622 – летальні. Вдалося одужати 12 187 046 пацієнтам. Найбльше хворих у США (4 973 741), Бразилії (2 862 761) та Індії (1 967 700).