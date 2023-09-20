3 знаки зодіаку, яким варто остерігатися скандалів цього тижня
Цього тижня трьом знакам зодіаку варто остерігатися скандалів. Як би не було важко, тримайте себе в руках.
Леви, Тельці та Діви, найближчим часом будьте дуже обережними у своїх словах та діях. В іншому випадку можете вляпатися в скандал, пише 24 Канал.
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Лев
Цього тижня не варто конфліктувати. Краще намагайтеся знайти компроміс. Існує ризик гучного скандалу, з якого досить важко буде гідно вийти.
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Телець
Краще не розповідайте іншим занадто багато. Окрім того, завжди добре обдумуйте свої вчинки. Ви можете потрапити у гучний скандал.
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Діва
Краще остерігайтеся скандалів. Не всі люди бажають вам добра, але на це, ймовірно, є серйозні причини. Дехто може накопати дуже багато цікавого.
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