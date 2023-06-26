Марнотратники й розтринькувачі: 3 знаки зодіаку, яким треба краще економити

Деякі знаки зодіаку не вміють бережно ставитися до грошей. Їм треба навчитися економити та не розтринькувати свій бюджет.

Тельці, Діви та Козероги – найбільші розтринькувачі, пише 24 Канал. Вони не вміють відкладати гроші та заощаджувати, а часто живуть одним днем.

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Телець

Тельці люблять життя на широку ногу та прагнуть багатства. Тому через це вони витрачають свої заробітки здебільшого на щось матеріальне. Часто витрати Тельців переважають дохід.

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Діви

Діви менше цікавляться багатством та розкошам, але однаково тринькають гроші на розваги чи мистецтво. Вони не вміють заощаджувати, а тому відчувають фінансову нестабільність.

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Козеріг

Козероги обожнюють нові емоції, поїздки, подорожі та пригоди. Саме на це йде чимала частина їхнього бюджету: про стабільність вони не дбають. Та необачні витрати можуть спричинити фінансові труднощі.

Гороскоп для Козерогів