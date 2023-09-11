Краще не пийте: 4 знаки зодіаку, яким сьогодні варто відмовитися від алкоголю

Частині людей сьогодні краще утриматися від вживання алкоголю. Відмовтеся, хто б не пропонував.

Раки, Діви, Терези та Стрільці, зірки пророкують, що цього вечора вам краще не пити, пише 24 Канал.

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Рак

На вас чекає ухвалення важливого рішення. Краще зробити це на тверезу голову. Відмова від алкоголю допоможе зосередитися.

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Діва

Як би не було важко, цього вечора краще не вживати. Може стати лише гірше. Діви, пам'ятайте, вам під силу абсолютно все, а чорна смуга вже незабаром закінчиться.

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Терези

Алкоголь не допоможе відчути справжню внутрішню гармонію. Вам потрібна ясність, аби осмислити дещо важливе.

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Стрілець

Завтра на вас чекає зустріч, яка може кардинально змінити життя. Тож сьогодні краще не пити.

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