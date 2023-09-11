Раки, Девы, Весы и Стрельцы, звезды предсказывают, что в этот вечер вам лучше не пить, пишет 24 Канал.
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Рак
Вас ждет принятие важного решения. Лучше сделать это на трезвую голову. Отказ от алкоголя поможет сосредоточиться.
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Дева
Как бы ни было трудно, в этот вечер лучше не употреблять. Может стать только хуже. Девы, помните, вам по силам абсолютно все, а черная полоса уже скоро закончится.
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Весы
Алкоголь не поможет ощутить настоящую внутреннюю гармонию. Вам нужна ясность, чтобы осмыслить кое-что важное.
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Стрелец
Завтра вас ждет встреча, которая может кардинально изменить жизнь. Так что сегодня лучше не пить.
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