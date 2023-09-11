Близнюки та Овни, не варто поспішати та ризикувати. Це може призвести до негативних наслідків, пише 24 Канал.

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Овен

Ви можете придумати здавалосґ б геніальну ідею, як примножити свій дохід у рази. Втім, не поспішайте вкладати в неї одразу всі гроші. Існує ризики їх втратити. Тож добре все обдумайте, за потреби, проконсультуйтеся з експертами в цій сфері та розподіліть кошти правильно.

Гороскоп для Овнів

Близнюки

У вересні будьте дуже обережними, не порушуйте правила дорожнього руху та не ходіть на вулиці одразу в двох навушниках. Не занурюйтеся з головою у проблеми, а зважайте й на те, що відбувається тут і зараз. Не потрібно ризикувати, бо ризик далеко не завжди виправданий.

Гороскоп для Близнюків