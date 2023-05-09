У певний час життя настає момент, коли хочеться позбутись тягаря в серці, пише 24 Канал. Такий період настав у Дів, Скорпіонів, Козерогів та Раків, передають астрологи.

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Діва

Можна закластися, що представники Дів досі відчувають себе погано через давню сварку. Спробуйте відновити спілкування з цією людиною, яка вважалася ворогом, та поділитися переживаннями.

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Скорпіон

Інколи Скорпіонам може здаватися, що їхні слова не були образливими. Та часто представники цього знака ображають інших, не замислюючись. Травень – вдалий час для вибачення.

Гороскоп для Скорпіонів

Козеріг

Козероги часами бувають надто нетактовні та прискіпливі, чим можуть ранити людину та мимохіть набути собі ворога. Спробуйте перепросити перед людиною, з якою хотіли б поновити спілкування.

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Риби

У представників Риб є давній ворог, але зараз їм буде важко згадати, через що зіпсувались їхні взаємини. Забудьте про старі чвари та примиріться.

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