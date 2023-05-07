Овни та Близнюки останнім часом переживають не найкращі часи, передає 24 Канал. Та астрологи запевняють, що зовсім скоро їх чекає подарунок від долі.

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Овен

Останнім часом представники цього знака зодіаку хочуть змінити атмосферу та все, що навколо. Їм випаде неймовірна можливість змінити місце проживання. Головне встигнути зловити удачу за хвоста.

Гороскоп для Овнів

Близнюки

Близнюки останні тижні переживають не найкращий період з фінансами, але доля підкине їм чудову можливість для підробітку. Все-таки варто додати трохи зусиль: це допоможе покращити становище з грішми та подарує стабільність.

Гороскоп для Близнюків