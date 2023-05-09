В определенное время жизни наступает момент, когда хочется избавиться от бремени в сердце, пишет 24 Канал. Такой период наступил у Дев, Скорпионов, Козерогов и Раков, передают астрологи.

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Дева

Можно заложиться, что представители Дев до сих пор чувствуют себя плохо из-за давней ссоры. Попытайтесь возобновить общение с этим человеком, который считался врагом, и поделиться переживаниями.

Гороскоп для Дев

Скорпион

Иногда Скорпионам может показаться, что их слова не были обидными. Но часто представители этого знака оскорбляют других, не задумываясь. Май – удачное время для прощения.

Гороскоп для Скорпионов

Козерог

Козероги иногда бывают слишком бестактны и придирчивы, чем могут ранить человека и невольно приобрести себе врага. Попытайтесь извиниться перед человеком, с которым хотели бы возобновить общение.

Гороскоп для Козерогов

Рыбы

У представителей Рыб есть древний враг, но сейчас им будет трудно вспомнить, из-за чего испортились их отношения. Забудьте о старых дрязгах и примиритесь.

Гороскоп для Рыб