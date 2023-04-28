Представники трьох знаків зодіаку зіштовхнуться з труднощами та проблемами на любовному фронті, пише 24 Канал. Астрологи називають Стрільців, Терезів та Овнів.

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Стрілець

На деяких представників Стрільців чекатимуть проблеми у коханні. Між вами та другою половинкою може статись ситуація, що призведе до крупної сварки або навіть розриву стосунків. Будьте обачними та уважними до партнера.

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Терези

Проблеми та сварки, що довго накопичувалися у Терезів, не витримають натиску: у взаєминах з партнером може статись остання крапля, що завершить ваші стосунки. Посприяйте тому, щоб кінець цих стосунків був екологічним для вас обох: без зайвих драм та сліз.

Гороскоп для Терезів

Овен

Довірливі Овни могли не помітити холодок та відсутність почуттів від другої половинки. Можливо, у травні ви потерпите зраду. Не варто засмучуватись через розбите серце: сконцентруйтеся на собі та займіться улюбленими справами, що підіймуть настрій.

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