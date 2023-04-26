У двох знаків зодіаку у травні почнуться проблеми та непрості ситуації, які треба буде долати. Астрологи повідомляють, що весняний місяць принесе біду в домівку Близнюків та Терезів, передає 24 Канал.

Дивіться також Стрибатимуть з радощів: названо 2 знаки зодіаку, на яких чекає сюрприз до кінця весни

Близнюки

Вперше за довгий час представники цього знака зодіаку можуть очікувати труднощі у фінансовому плані. Зокрема, Близнюків можуть позбавити премії або затримувати зарплатню. Астрологи радять відстоювати свою позицію та не давати себе в образу.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Терези, які вже певний час відчувають проблеми зі здоров'ям, у травні зіштовхнуться з ними у ще гострішому прояві. Вам варто пройти обстеження навіть у випадку, якщо не відчуваєте тривожних симптомів. Піклування про свій стан – понад усе.

Гороскоп для Терезів