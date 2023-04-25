Астрологи вважають, що на приємності від долі заслуговують ті, хто перед тим зробив добру справу. Вони назвали два знаки зодіаку, яких чекає сюрприз до кінця весни 2023 – це Козероги та Скорпіони, пише 24 Канал.

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Козеріг

Інколи Козероги бувають матеріалістичними й корисливими, але не забувають про добрі справи для інших. Тому на них у квітні або травні чекатиме приємна несподіванка. Сюрприз влаштує близька та важлива для цього знака зодіаку людина.

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Скорпіон

Скорпіони мають важкий характер, але якщо беруться за хороші вчинки, то роблять це безкорисливо. Саме тому на них чекатиме позитивний сюрприз. Скоріш за все, він буде пов'язаний з чимось матеріальним, але дуже вам сподобається.

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