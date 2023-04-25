Астрологи считают, что удовольствия от судьбы заслуживают те, кто перед тем сделал доброе дело. Они назвали два знака зодиака, которых ждет сюрприз к концу весны 2023 – это Козероги и Скорпионы, пишет 24 Канал.

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Козерог

Иногда Козероги бывают материалистическими и корыстными, но не забывают о добрых делах для других. Поэтому их в апреле или мае будет ждать приятная неожиданность. Сюрприз устроит близкий и важный для этого знака зодиака человек.

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Скорпион

Скорпионы носят тяжелый характер, но если берутся за хорошие поступки, то делают это бескорыстно. Именно поэтому их будет ждать положительный сюрприз. Скорее всего, он будет связан с чем-нибудь материальным, но очень вам понравится.

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