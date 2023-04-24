На жаль, до кінця цієї весни кілька знаків зодіаку дізнаються погані новини. Астрологи назвали список – у ньому Раки, Стрільці та Терези, інформує 24 Канал.

Дивіться також Названо 2 знаки зодіаку, які втратять роботу весною: перевірте, чи ви у списку

Рак

Несподівана подія й новина зруйнує плани Раків, які вони вибудовували довгий час. Та їм не варто одразу опускати руки, адже за успіх потрібно боротися. Можливо, вже влітку вдасться відновити задумане.

Гороскоп для Раків

Терези

Погана новина для цього знака зодіаку може бути пов'язаною з втратою. На Терези може очікувати несподівані фінансові витрати або ж підстава від близької людини, після чого вона більше не зможе бути близькою.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Представники цього знака зодіаку отримають погану новину на роботі. Це може завершитися зниженням зарплати та навіть звільненням. Тому потрібно докласти зусиль та проявити себе якнайкраще.

Гороскоп для Стрільців