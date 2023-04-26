У двух знаков зодиака в мае начнутся проблемы и непростые ситуации, которые предстоит преодолевать. Астрологи сообщают, что весенний месяц принесет беду в дом Близнецов и Весов, передает 24 Канал.

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Близнецы

Впервые за долгое время представители этого знака зодиака могут ожидать сложности в финансовом плане. В частности, Близнецов могут лишить премии или задерживать зарплату. Астрологи советуют отстаивать свою позицию и не давать себя в обиду.

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Весы

Весы, уже определенное время испытывающие проблемы со здоровьем, в мае столкнутся с ними в более остром проявлении. Вам следует пройти обследование даже в случае, если не испытываете тревожных симптомов. Забота о своем состоянии – превыше всего.

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