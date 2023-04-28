Представители трех знаков зодиака столкнутся с трудностями и проблемами на любовном фронте, пишет 24 Канал. Астрологи называют Стрельцов, Весов и Овнов.

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Стрелец

Некоторых представителей Стрельцов будут ждать проблемы в любви. Между вами и второй половинкой может произойти ситуация, которая приведет к крупной ссоре или даже разрыву отношений. Будьте осторожны и внимательны к партнеру.

Гороскоп для Стрельцов

Весы

Проблемы и ссоры, долго накапливавшиеся у Весов, не выдержат давления: во взаимоотношениях с партнером может произойти последняя капля, которая завершит ваши отношения. Помогите тому, чтобы конец этих отношений был экологичным для вас обоих: без лишних драм и слез.

Гороскоп для Весов

Овен

Доверчивые Овны могли не заметить холода и отсутствия чувств от второй половинки. Возможно, в мае вы потерпите предательство. Не стоит расстраиваться из-за разбитого сердца: сконцентрируйтесь на себе и займитесь любимыми делами, которые поднимут настроение.

Гороскоп для Овнов